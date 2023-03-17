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Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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Польская теннисистка Ига Свёнтек (первая ракетка мира) оказалась сильнее румынской спортсменки Сораны Кырстя (83-я ракетка мира) в матче 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Свёнтек обыграла Кырстя со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету Свёнтек один эйс, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Кырстя ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

В полуфинале Свёнтек сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Они продлятся до 19 марта. Действующей чемпионкой турнира является Свёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
17 марта 2023, пятница. 00:15 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Комментарии
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