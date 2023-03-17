Роман Сафиуллин вышел в следующий круг челленджера в Финиксе

113-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в 1/8 финала турнира серии «челленджер» в Финиксе (США), который продлится до 20 марта.

В стартовом матче Сафиуллин уверенно обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 34 минуты. Сафиуллин пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 14. На счету Мартинеса-Портеро один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Соперником Сафиуллина в матче 1/8 финала на турнире в Финиксе станет португалец Нуну Боргес (80-я ракетка мира).

Другой российский теннисист Александр Шевченко также пробился в следующую стадию, обыграв бывшую шестую ракетку мира, француза Гаэля Монфиса — 6:4, 6:7 (2:7). Павел Котов покинул турнир, уступив немцу Яну-Леннарду Штруффу —2:6, 4:6.