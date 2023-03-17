Роман Сафиуллин вышел в следующий круг челленджера в Финиксе

113-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в 1/8 финала турнира серии «челленджер» в Финиксе (США), который продлится до 20 марта.
В стартовом матче Сафиуллин уверенно обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 34 минуты. Сафиуллин пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 14. На счету Мартинеса-Портеро один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Соперником Сафиуллина в матче 1/8 финала на турнире в Финиксе станет португалец Нуну Боргес (80-я ракетка мира).
Другой российский теннисист Александр Шевченко также пробился в следующую стадию, обыграв бывшую шестую ракетку мира, француза Гаэля Монфиса — 6:4, 6:7 (2:7). Павел Котов покинул турнир, уступив немцу Яну-Леннарду Штруффу —2:6, 4:6.
- 17 марта 2023
-
13:05
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:15
-
10:07
-
09:41
-
09:22
-
06:45
-
04:23
-
04:19
-
03:19
-
02:18
-
01:48
-
00:21
- 16 марта 2023
-
23:57
-
23:41
-
22:25
-
21:10
-
20:54
-
19:52
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
16:55
-
16:51
-
16:45
-
16:29
-
16:08
-
15:40
-
15:23
-
15:03
-
14:29
-
14:11
-
13:43