«Грунт быстрее». Рыбакина поддержала слова Медведева о медленных кортах в Индиан-Уэллсе

Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала жалобы россиянина Даниила Медведева о том, что покрытие на турнире в Индиан-Уэллсе (США) слишком медленное.
«Я уже говорила, что это покрытие не даёт мне преимуществ, потому что оно слишком медленное, из-за этого я ещё больше рада здесь побеждать. Думаю, это говорит о том, что я действительно умею играть в таких медленных условиях. В конце концов, если я чувствую себя хорошо и здорова, то могу выигрывать на любом покрытии, это здорово.
Я не говорила, что плохо играю на грунте. Но, на самом деле, грунт как бы быстрее, чем покрытие в Индиан-Уэллсе. Здесь ты ещё можешь скользить, поэтому у тебя появляется больше времени. Ещё здесь мяч как будто останавливается, такого нет на других хардовых кортах», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.
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