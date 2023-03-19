Фото: во время смены сторон Фрэнсис Тиафо пробил мячом в Даниила Медведева

В эти минуты в Индиан-Уэллсе (США) проходит полуфинальный матч турнира категории «Мастерс» между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Фрэнсисом Тиафо. Во время смены сторон в первом сете американец пробил мячом в Медведева.
Отметим, первый сет завершился со счётом 7:5 в пользу Даниила. При счёте 6:5 произошёл переход, во время которого Тиафо и пробил в сторону Медведева.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Фрэнсисом Тиафо.
Во втором полуфинале турнира сыграют итальянец Янник Синнер (13-я ракетка мира) и испанец Карлос Алькарас (вторая ракетка мира). Матч состоится не ранее 1:15 мск.
Призовой фонд соревнований у мужчин составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц, который покинул этот розыгрыш турнира.
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