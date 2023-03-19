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Медведев обыграл Тиафо и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев обыграл Тиафо и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Даниил Медведев стал финалистом турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинала он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 1 часа 48 минут. За это время Медведев сделал девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из одиннадцати брейк-пойнтов. На счету американца три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В финале турнира Медведев сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 17,6 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
18 марта 2023, суббота. 23:45 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7  
5 		6 4  
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Медведев лишь с 8-го матчбола дожал американца! Россиянин вышел в финал Индиан-Уэллса Медведев лишь с 8-го матчбола дожал американца! Россиянин вышел в финал Индиан-Уэллса
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