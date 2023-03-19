Медведев обыграл Тиафо и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев стал финалистом турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинала он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:5, 7:6 (7:4).
Продолжительность встречи составила 1 часа 48 минут. За это время Медведев сделал девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из одиннадцати брейк-пойнтов. На счету американца три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В финале турнира Медведев сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 17,6 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.
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