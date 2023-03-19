Медведев лишь с 8-го матчбола дожал американца! Россиянин вышел в финал Индиан-Уэллса

В субботу, 18 марта, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе проходят полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. До топ-4 добрался лишь один россиянин, а именно первая ракетка страны Даниил Медведев, который здорово выступает после провала на Australian Open. Медведев завоевал титулы в Роттердаме, Дохе и в Дубае, взяв 14 матчей из 14 возможных, а в Индиан-Уэллсе выиграл ещё четыре встречи, в том числе невероятный по накалу и драматизму поединок с Александром Зверевым в 1/8 финала. Перед полуфиналом победная серия Даниила составляла 18 игр, и он был намерен её продлить.

В соперниках у Медведева, пятого номера посева, оказался американец Фрэнсис Тиафо (14). 25-летний теннисист здорово прогрессирует в последнее время: в 2022 году он впервые в карьере вышел в полуфинал ТБШ, добившись соответствующего достижения на US Open, а в феврале 2023-го побывал на 14-й строчке в рейтинге ATP, обновив личный рекорд. На пути к полуфиналу Тиафо не отдал соперникам ни сета. Правда, лишь один из его оппонентов был сеяным, а именно британец Кэмерон Норри (10), проигравший Фрэнсису в четвертьфинале.

Медведев, несмотря на свои жалобы на слишком медленный хард в Индиан-Уэллсе, считался фаворитом встречи с Тиафо. Россиянин, к слову, впервые забрался тут так далеко по сетке. До этого он не проходил дальше четвёртого круга. Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков объяснил, почему именно Даниил должен обыграть Фрэнсиса. «У Тиафо потрясающий по силе удар. Корты в Индиан-Уэллсе очень медленные. Это же надо сделать такую наждачную бумагу, что мяч только касается покрытия — и он тормозит. Медведев должен обыграть Тиафо. Даня нереально держит корт ногами. И он затянет Тиафо в свои лапы осьминога. В один удар Тиафо обыграть Медведева не сможет, а длинные розыгрыши американец не будет выдерживать», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Олимпийская чемпионка Елена Веснина предположила, что Медведев победит Тиафо, если только не помешает повреждение голеностопа. «Болельщики будут на стороне Фрэнсиса, но Даня сейчас в такой форме, что я не вижу, кто может остановить его. Всё зависит от его физической формы и травмы голеностопа — будет ли она его беспокоить. Для Дани движение по корту — это основное качество, которое приносит большое количество очков», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский советовал Медведеву сосредоточиться на подаче. «Тиафо не играет в один ритм. Он играет достаточно разнообразно. Это достаточно сложный соперник в том плане, что ты не знаешь, что он сегодня тебе предложит. У Тиафо ещё нет стабильности на высоком уровне и постоянных побед, однако в отдельных матчах и турнирах он может выдавать очень хороший теннис. Даниилу надо будет очень хорошо подавать и, как обычно, играть без ошибок. Да, Даниил не любит этот корт, но при этом показывает очень хорошую игру и выиграл очень много матчей. Даня играет в последнее время очень здорово, поэтому, естественно, является фаворитом», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

А двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников посчитал, что ключом к успеху должна стать психология. «Исходя из того, что Даниил сейчас выигрывает, у него сейчас практически идеальная форма и, самое главное, уверенность. Поэтому Медведев, безусловно, фаворит матча с Тиафо», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

А что по личным встречам?

В далёком уже 2015 году 19-летний Медведев проиграл 17-летнему Тиафо на грунте в Ницце, но в официальной статистике этот матч не учитывается, потому как то была квалификация. А так у россиянина был полный порядок в противостоянии с американцем — 4-0. Все эти матчи проходили на харде.

В первом сете отчётного матча соперники до поры до времени уверенно брали свою подачу. В пятом гейме Медведев попытался захватить инициативу и вышел на тройной брейк-пойнт, но Тиафо сумел сделать из этого «ровно», а затем и взять гейм. После этого матч вернулся в прежнее русло, а в 11-м гейме россиянин заработал брейк-пойнт — и сразу же реализовал его! Взяв затем свою подачу, причём под ноль, Даниил выиграл первый сет — 7:5. Он уступил сопернику по «виннерсам» (9 против 16), зато допустил в два раза меньше невынужденных ошибок (5 против 10).

Пропустив такой неожиданный удар, Тиафо, похоже, немного расклеился, вследствие чего во втором сете Медведев сразу же повёл с брейком — 2:0. В пятом гейме россиянин имел прекрасный шанс ещё раз взять чужую подачу, но не использовал двойной брейк-пойнт. А в шестом гейме Даниил ценой немалых усилий — счёт «ровно» фиксировали четырежды — взял свою подачу, притом что по ходу пришлось отыгрывать брейк-пойнт, и счёт стал 4:2 в его пользу. Тиафо во что бы то ни стало нужен был брейк, и в итоге он добился своей цели. Хотя в девятом гейме американец при счёте 5:3 в пользу Медведева и вовсе висел на волоске: россиянин имел двойной матчбол на подаче соперника, затем получил ещё один, но не воспользовался своими шансами.

Воодушевлённый успехом Фрэнсис взял затем и чужую подачу, с первой попытки реализовав брейк-пойнт (Даниил допустил двойную ошибку), и сравнял счёт — 5:5. Медведев был полон решимости не доводить дело до тай-брейка: в 11-м гейме он под ноль взял подачу соперника! Но потом не смог подать на матч: Тиафо отыграл тройной матчбол, затем ещё один — и перевёл сет в тай-брейк. К счастью, тут уже россиянин оказался сильнее американца, с первой же попытки эйсом реализовав матчбол (восьмой в матче!) при счёте 6:4. Вот такая трудовая победа получилась у Медведева — 7:5, 7:6 (7:4).

Так Медведев, одержавший свою 19-ю победу подряд, установил историческое достижение. Он стал вторым россиянином — после Андрея Чеснокова, — вышедшим в финал турнира в Индиан-Уэллсе. В том решающем матче 1992 года Чесноков проиграл Майклу Чангу. Что же до Медведева, то в нынешнем финале он сыграет с победителем противостояния Карлос Алькарас (Испания, 1) — Янник Синнер (Италия, 11).