Даниил Медведев продлил победную серию до 19 матчей
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Российский теннисист Даниил Медведев продлил победную серию до 19 матчей. Напомним, в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе россиянин обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:5, 7:6 (7:4).
Для Медведева эта победа стала 19-й кряду. Ранее Медведев выиграл три титула подряд – в Роттердаме, Дохе и Дубае.
Напомним, на пути к финалу на турнире в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл Брэндана Накашиму (США), Илью Ивашко (Беларусь), Александра Зверева (Германия) и Алехандро Давидович-Фокину (Испания).
В финале турнира Медведев сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 17,6 млн.
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