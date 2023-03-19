Российский теннисист Даниил Медведев продлил победную серию до 19 матчей. Напомним, в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе россиянин обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Для Медведева эта победа стала 19-й кряду. Ранее Медведев выиграл три титула подряд – в Роттердаме, Дохе и Дубае.

Напомним, на пути к финалу на турнире в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл Брэндана Накашиму (США), Илью Ивашко (Беларусь), Александра Зверева (Германия) и Алехандро Давидович-Фокину (Испания).

В финале турнира Медведев сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 17,6 млн.