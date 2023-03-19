Медведев вышел в финал на четвёртом турнире подряд
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Российский теннисист Даниил Медведев выступит в финале на четвёртом подряд турнире. Россиянину удалось выйти в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинале он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:5, 7: 6 (7:4).
Ранее Медведеву удалось выиграть три титула подряд за три недели – в Роттердаме, Дохе и Дубае.
Отметим, россиян продлил победную серию до 19 матчей.
Ранее на пути к финалу на турнире в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл Брэндана Накашиму (США), Илью Ивашко (Беларусь), Александра Зверева (Германия) и Алехандро Давидович-Фокину (Испания).
Соперником Медведева по финалу станет победитель пары Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия). Общий призовой фонд соревнований составляет $ 17,6 млн.
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