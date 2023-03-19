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Алькарас вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Медведевым

Алькарас вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Медведевым
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинала он обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 часа 54 минуты. За это время Алькарас сделал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из шести брейк-пойнтов. На счету Синнера четыре эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале турнира Алькарас сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который в своём полуфинальном матче обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 17,6 млн. действующим победителем турнира является Тэйлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
19 марта 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		3  
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Комментарии
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