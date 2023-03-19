Алькарас вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Медведевым

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинала он обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 часа 54 минуты. За это время Алькарас сделал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из шести брейк-пойнтов. На счету Синнера четыре эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале турнира Алькарас сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который в своём полуфинальном матче обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 17,6 млн. действующим победителем турнира является Тэйлор Фритц.