22-летний Александр Шевченко пробился в финал челленджера в Финиксе

132-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко пробился в финал турнира серии «челленджер» в Финиксе (США), который продлится до 20 марта. Соревнования проходят на хардовом покрытии.
В полуфинальном матче Шевченко обыграл представителя Франции Кентена Алиса (81-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 20 минут. Шевченко пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Алиса восемь эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
За титул в Финиксе 22-летний Шевченко сразится с португальцем Нуну Боргесом (80-й номер рейтинга).
Отметим, что по ходу соревнований Шевченко удалось обыграть финалиста Уимблдона-2021 итальянца Маттео Берреттини (1).
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