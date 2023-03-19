Алина Корнеева стала победительницей турнира ITF в ЮАР

Победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии, 15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу на турнире ITF в Претории (ЮАР). Призовой фонд соревнований составил $ 60 тысяч.

В финальном матче россиянка в двух сетах обыграла бывшую 25-ю ракетку мира венгерскую теннисистку Тимю Бабош – 6:3, 7:6(7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.

Титул в ЮАР стал вторым в карьере российской теннисистки на взрослых турнирах ITF. Эта победа позволит ей миновать сразу 220 позиций в рейтинге WTА и подняться на 350-е место.

Ранее Алина Корнеева завоевала титул на дебютном юниорском турнире «Большого шлема», обыграв в русском финале свою лучшую подругу Мирру Андрееву со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.