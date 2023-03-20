Медведев проиграл первый сет Алькарасу в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе

В эти минуты в Индиан-Уэллсе (США) проходит финальный матч турнира серии «Мастерс», в котором российский теннисист Даниил Медведев играет с представителем Испании Карлосом Алькарасом.

На данный момент завершён первый сет, который со счётом 6:3 выиграл испанский теннисист.

За всё время спортсмены сыграли один матч друг с другом. Это была встреча 2-го круга Уимблдона-2021, в которой Медведев обыграл испанского теннисиста со счётом 3:0.

Ранее Алькарас заявил, что считает Даниила Медведева лучшим теннисистом в мире.

Общий призовой фонд соревнований составляет $ 17,6 млн. Действующим победителем турнира в Индиан-Уэллсе является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.