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Алькарас обгонит Джоковича и станет первой ракеткой мира

Алькарас обгонит Джоковича и станет первой ракеткой мира
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Испанский теннисист Карлос Алькарас обгонит серба Новака Джоковича и станет первой ракеткой мира после победы на турнире в Индиан-Уэллсе.

Напомним, в финале турнира Алькарас одержал уверенную победу над россиянином Даниилом Медведевым.

Таким образом, Алькарас вернёт себе звание первой ракетки мира.

Алькарас за победу на турнире получит 1000 рейтинговых очков и $ 1,2 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 652 рейтинговых очка и $ 662 тыс. призовых. Отметим, россиянин прервал победную серию, которая составляет 19 матчей и не смог завоевать четвёртый титул подряд.

Ранее в финальном матче в женском одиночном разряде представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:6 (13:11) 6:4.

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