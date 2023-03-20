Алькарас обгонит Джоковича и станет первой ракеткой мира

Испанский теннисист Карлос Алькарас обгонит серба Новака Джоковича и станет первой ракеткой мира после победы на турнире в Индиан-Уэллсе.

Напомним, в финале турнира Алькарас одержал уверенную победу над россиянином Даниилом Медведевым.

Таким образом, Алькарас вернёт себе звание первой ракетки мира.

Алькарас за победу на турнире получит 1000 рейтинговых очков и $ 1,2 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 652 рейтинговых очка и $ 662 тыс. призовых. Отметим, россиянин прервал победную серию, которая составляет 19 матчей и не смог завоевать четвёртый титул подряд.

Ранее в финальном матче в женском одиночном разряде представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:6 (13:11) 6:4.