Алькарас прокомментировал победу над Медведевым в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе.

«Конечно, победа на турнире придаёт тебе большую уверенность. Я играю великолепно. Конечно, сегодня условия были довольно жёсткими и Даниил играл не в своей лучшей форме, очевидно. Всё, что я могу сказать, это то, что я действительно доволен своим выступлением, тем, как я играл на этом турнире. Я с нетерпением жду возможности сыграть на этом уровне и в Майами», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Алькарас после этой победы станет первой ракеткой мира, обойдя серба Новака Джоковича.

Медведев, в свою очередь, потерпел первое поражение после 19 побед подряд.