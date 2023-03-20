Алькарас прокомментировал победу над Медведевым в финале турнира в Индиан-Уэллсе
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Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе.
«Конечно, победа на турнире придаёт тебе большую уверенность. Я играю великолепно. Конечно, сегодня условия были довольно жёсткими и Даниил играл не в своей лучшей форме, очевидно. Всё, что я могу сказать, это то, что я действительно доволен своим выступлением, тем, как я играл на этом турнире. Я с нетерпением жду возможности сыграть на этом уровне и в Майами», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.
Алькарас после этой победы станет первой ракеткой мира, обойдя серба Новака Джоковича.
Медведев, в свою очередь, потерпел первое поражение после 19 побед подряд.
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