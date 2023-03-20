Рейтинг WTA на 20 марта: Свёнтек лидирует, Рыбакина поднялась на три позиции

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Полька Ига Свёнтек продолжает уверенно лидировать с запасом более чем в 3000 очков. Победительница турнира в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина из Казахстана поднялась на три строчки и теперь входит в семёрку лучших. Первая ракетка России Дарья Касаткина по-прежнему занимает восьмое место.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Рейтинг WTA на 20 марта:
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 9975.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6740.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 5605.
4 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4990.
5 (4). Онс Жабер (Тунис) — 4976.
6 (6). Кори Гауфф (США) — 4401.
7 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3720.
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3375.
9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3360.
10 (7). Мария Саккари (Греция) — 3191.
11 (11). Вероника Кудерметова (Россия) — 2470...
15 (12). Людмила Самсонова (Россия) — 2191...
18 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2005...
26 (28). Анастасия Потапова (Россия) — 1494...
54 (54). Варвара Грачёва (Россия) — 1014...
63 (63). Анна Блинкова (Россия) — 886.
64 (64). Анна Калинская (Россия) — 873...
92 (92). Камилла Рахимова (Россия) — 709...
95 (95). Диана Шнайдер (Россия) — 699.
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