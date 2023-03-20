Видеообзор поражения Даниила Медведева в финале Индиан-Уэллса против Карлоса Алькараса

Российский теннисист Даниил Медведев не смог одержать победу на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В финальном матче Медведев уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. За это время Медведев допустил две двойные ошибки и ни разу не подал навылет. На счету испанца один эйс и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

За выступление на турнире в Индиан-Уэллсе Медведев получит 652 рейтинговых очка и $ 662 тыс. призовых. Алькарас, в свою очередь, за победу на турнире получит 1000 рейтинговых очков и $ 1,2 млн призовых. Общий призовой фонд соревнований составил $ 17,6 млн.