Медведев: расстроен результатом, но в целом неделя прошла потрясающе. Жду Майами

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США)— 3:6, 2:6.
«Да, подвести итоги недели проще, чем сегодняшние. Сегодня было тяжело. Я играл не лучшим образом. А он играл хорошо. К сожалению, такое порой бывает в теннисе. Прошло не так много времени после матча. Я думал, что такое случается. После моего матча с Новаком Джоковичем (в финале US Open 2021 года) было то же самое. Я хорошо играл, а Новак тогда сыграл не лучшим образом. Такое бывает.
Почему я играл не лучшим образом? Не знаю. Может, мячи лучше ему подходили. Может, это ветер. Сегодня было довольно ветрено. Ему было легче с этим освоиться, и это нормально. Не знаю настоящей причины. Порой их и нет в теннисе. Расстроен результатом, но в целом неделя прошла потрясающе. Я очень рад и горжусь, что дошёл в Индиан-Уэллсе до финала. Тут словно грунт на харде. И это хороший результат для меня. Я получил много очков. Сезон начался хорошо. Я заработал больше очков, чем год назад к этому времени. Вижу лишь хорошее. И, конечно, жду Майами», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
За выступление на турнире в Индиан-Уэллсе Медведев получит 652 рейтинговых очка и $ 662 тыс. призовых. Алькарас, в свою очередь, за победу на турнире получит 1000 рейтинговых очков и $ 1,2 млн призовых.
Турнир серии «Мастерс» в Майами пройдёт с 22 марта по 2 апреля.
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