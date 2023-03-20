Сможет ли чемпион Майами-2022 Карлос Алькарас защитить титул в этом году?

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, уверенно обыграв в решающем матче россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2.

За победу на турнире в Индиан-Уэллсе испанец получил $ 1,2 млн призовых и 1000 рейтинговых очков, что позволило ему вернуться на первую строчку в обновлённом рейтинге ATP.

Следующим турниром, в котором новоиспечённая первая ракетка мира примет участие, станет «Мастерс» в Майами, который пройдёт с 22 марта по 2 апреля. Алькарас является действующим победителем этого соревнования. В прошлогоднем финале он одолел норвежца Каспера Рууда (7:5, 6:4).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли чемпион Майами-2022 Карлос Алькарас защитить титул в этом году и взять «Солнечный дубль» (Индиан-Уэллс + Майами)?»

Стоит также отметить, что на турнире в Индиан-Уэллсе Карлос Алькарас не отдал своим соперникам ни одного сета. По ходу турнира он обыгрывал Танаси Коккинакиса (Австралия), Таллона Грикспора (Нидерланды), Джека Дрэйпера (Великобритания), Феликса Оже-Альяссима (Канада) и Янника Синнера (Италия).