Алькарас — о Джоковиче: нам не хватает его в туре

Победитель «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о своём возвращении на первое место в рейтинге ATP, а также выразил сожаление, что 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович не может принимать участие в турнирах на территории США.
«Здорово снова стать первым номером. Конечно, каждый игрок хочет быть первым, и снова исполнилась моя мечта. Очень приятно быть впереди таких великолепных игроков, как Новак и другие топы.
Жду ли следующего матча с ним? Да, конечно. Новак – один из лучших игроков в мире. Это очевидно. Если хочешь быть лучшим, нужно побеждать лучших.
Я очень хочу снова сыграть против Новака. Нам не хватает его в туре, и мы надеемся, что он очень-очень скоро вернётся. Конечно, было бы здорово снова против него сыграть», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
Напомним, Джокович не получил визу в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19.
- 20 марта 2023
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