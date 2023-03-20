Доминика Цибулкова во второй раз стала мамой. У неё родилась дочь, которую назвали Ниной

Бывшая четвёртая ракетка мира словацкая теннисистка Доминика Цибулкова во второй раз стала мамой. У неё родилась дочка. Цибулкова опубликовала в социальных сетях милое фото с новорождённой.

Напомним, в 2016 году Цибулкова вышла замуж за своего давнего бойфренда Михала Новара. В 2020 году у них родился сын Якуб. Доминика завершила карьеру в 2019 году.

«Словами не выразить ту любовь, которую мы уже испытываем к тебе, наша малышка. Добро пожаловать в мира, Нина Новаро», — подписала милое фото Цибулкова.

Фото: из личного архива Доминики Цибулковой

Цибулкова — победительница Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2016), финалистка Открытого чемпионата Австралии (2014), победительница девяти турниров WTA (восьми из них — в одиночном разряде), победительница Кубка Хопмана (2009) в составе национальной команды Словакии.