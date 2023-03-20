«Он играл на самом быстром». Крейчикова — о жалобах Медведева на корты в Индиан-Уэллсе

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021, семикратная победительница ТБШ в парном разряде чешка Барбора Крейчикова отреагировала на речь чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева о «токсичных отношениях» с кортами на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Напомним, Медведев на протяжении всех соревнований критиковал покрытие корта за чрезмерную медлительность.

«У Даниила забавный подход. Он играл только на стадионе №1, который на самом деле был самым быстрым из всех кортов в Индиан-Уэллсе (а я играла на стадионах №1, №2, №3 и №4)», — написала Крейчикова в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».

Отметим, что Крейчикова в паре с соотечественницей Катержиной Синяковой выиграла турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.