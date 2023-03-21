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Варвара Грачёва вышла в основную сетку турнира в Майами

Варвара Грачёва вышла в основную сетку турнира в Майами
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Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в основную сетку турнира в Майами. В финале квалификации она обыграла представительницу США Питон Стирнс со счётом 7:6 (8:6), 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Грачёва выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Американка, в свою очередь, сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из пяти брейк-пойнтов.

Турнир в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,8 млн.

Действующим победителем турнира в Майами является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла японку Наоми Осаку.

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