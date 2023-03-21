Финалистка юниорского «РГ» Андреева: в Европе больше внимания уделяют игре у сетки

128-я ракетка мира и финалистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2021 Эрика Андреева рассказала о технических особенностях в своей игре и о разнице в подготовке теннисистов в России и Европе.

«На что полагаюсь в игре? На форхенд. За счёт этого удара я 70% своих атак и начинаю: строю игру и давлю. Также на укороченный могу положиться. Когда я тренировалась в России, замечала, что многие российские игроки особое внимание уделяют безошибочной игре на задней линии. Сначала ты научись играть сзади, а потом уже посмотрим. Кажется, это русская школа. Когда мы с Миррой начали тренироваться во Франции, стали замечать, что в Европе гораздо больше внимания уделяют игре у сетки или таким ударам из обороны, как резаные. И мы стали чаще играть у сетки. Но на тренировках это одно, на матчах — совершенно другое. Ты должен построить розыгрыш так, чтобы тебе было комфортно выйти и завершить у сетки. Это нелегко. Неуверенность на выходе? Раньше думала, что лучше ошибусь на задней линии, чем у сетки. Сейчас этого страха — ошибиться и проиграть — нет. Потому что понимаю, что также могу упустить очко, играя на задней линии, но могу проиграть и на выходе к сетке. Страха как такового нет — это привычка: среагировать и дойти до сетки или сыграть на задней линии», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью на «Чемпионате» с Эрикой Андреевой читайте сегодня в 10:00