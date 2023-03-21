«Я ни о чём не жалею». Джокович — о пропуске турниров в США

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович заявил, что не сожалеет о том, что ему пришлось пропустить «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, в результате чего он потерял статус первой ракетки мира, уступив его Карлосу Алькарасу.
«Я ни о чём не жалею. На протяжении жизни я понял, что сожаления только сдерживают тебя и, по сути, заставляют жить прошлым. Я не хочу этого делать. Я также не хочу жить слишком много в будущем. Я хочу быть таким же, как в настоящий момент, но, конечно, думать о будущем, создавать лучшее будущее.
Поэтому я поздравляю Алькараса. Он абсолютно заслуживает того, чтобы вернуться на первое место.
Жаль, что я не смог сыграть в Индиан-Уэллсе и Майами. Я люблю эти турниры. Я добился большого успеха там. Но в то же время это сознательное решение, которое я принял, и я знал, что всегда есть вероятность, что я не поеду туда. И надеюсь, что это текущее состояние или текущая ситуация изменятся в конце этого года перед Открытым чемпионатом США. Это самый важный для меня турнир на американской земле», — сказал Джокович в интервью CNN.
Напомним, Джокович не получил визу в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19.
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