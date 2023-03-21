Джокович — о Федерере и Надале: они сделали меня сильнее
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович заявил, что его легендарные современники Роджер Федерер и Рафаэль Надаль сыграли большую роль в его успехах.
«Они сделали меня сильнее как морально, так и физически, моя игра улучшилась благодаря всем этим матчам, которые мы сыграли друг против друга, в основном тем, которые я им проиграл», — сказал Джокович в интервью CNN.
Напомним, Джокович не смог принять участия в «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. Сербу не удалось получить визу в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19. В итоге победителем турнира в Калифорнии стал испанец Карлос Алькарас, что помогло ему обойти Джоковича и вернуть себе первое место в рейтинге ATP.
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