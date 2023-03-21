Элисе Мертенс вышла во второй круг Miami Open, где сыграет с Касаткиной
Поделиться
39-я ракетка мира, бельгийская теннисистка Элисе Мертенс обыграла американку Алисию Паркс (56-й номер рейтинга WTA) в матче первого круга турнира WTA-1000 в Майами (6:1, 6:4).
Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.
Бельгийка выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Её соперница три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге соперницей Мертенс станет восьмой номер рейтинга WTA россиянка Далья Касаткина.
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
Майами (ж). 1-й круг
21 марта 2023, вторник. 21:00 МСК
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Алисия Паркс
А. Паркс
Комментарии
- 21 марта 2023
-
22:37
-
22:23
-
21:47
-
21:17
-
21:11
-
20:44
-
20:32
-
20:16
-
19:49
-
19:21
-
19:14
-
18:05
-
14:43
-
13:30
-
12:51
-
11:50
-
11:30
-
11:24
-
11:05
-
10:40
-
10:18
-
09:50
-
08:15
-
01:57
-
01:42
-
00:40
-
00:34
-
00:22
- 20 марта 2023
-
23:50
-
23:32
-
21:18
-
20:36
-
20:09
-
19:49
-
19:38
Партнерский контент