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Элисе Мертенс вышла во второй круг Miami Open, где сыграет с Касаткиной

Элисе Мертенс вышла во второй круг Miami Open, где сыграет с Касаткиной
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39-я ракетка мира, бельгийская теннисистка Элисе Мертенс обыграла американку Алисию Паркс (56-й номер рейтинга WTA) в матче первого круга турнира WTA-1000 в Майами (6:1, 6:4).

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

Бельгийка выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Её соперница три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге соперницей Мертенс станет восьмой номер рейтинга WTA россиянка Далья Касаткина.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

Майами (ж). 1-й круг
21 марта 2023, вторник. 21:00 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
А. Паркс
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