Элисе Мертенс вышла во второй круг Miami Open, где сыграет с Касаткиной

39-я ракетка мира, бельгийская теннисистка Элисе Мертенс обыграла американку Алисию Паркс (56-й номер рейтинга WTA) в матче первого круга турнира WTA-1000 в Майами (6:1, 6:4).

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

Бельгийка выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Её соперница три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге соперницей Мертенс станет восьмой номер рейтинга WTA россиянка Далья Касаткина.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.