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Беременная Наоми Осака опубликовала свежие фотографии

Беременная Наоми Осака опубликовала свежие фотографии
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях фотографии.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НАОМИ ОСАКИ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НАОМИ ОСАКИ

Напомним, в январе Осака объявила, что ждёт ребёнка. Наоми готовится впервые стать мамой. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae.

В 2023 году японка не выступала. 25-летняя Осака провалила последний в 2022 году турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат США – 2022. В матче первого круга Наоми проиграла американке Даниэль Коллинз (19) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Для титулованной японки это поражение стало четвёртым подряд. Летом Наоми прекратила сотрудничество со своим многолетним наставником бельгийцем Вимом Фиссеттом.

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