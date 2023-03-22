Майами — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня

Сегодня, 22 марта, в Майами (США) пройдёт второй игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. WTA-1000. Майами. Расписание второго игрового дня

Эрика Андреева (Россия, WC) – Эшлин Крюгер (США, WC) – начало в 18:00 мск.

Лючия Бронцетти (Италия) – Линда Носкова (Чехия) – начало в 18:00 мск.

Александра Саснович (Беларусь) – Далма Галфи (Венгрия, LD) – начало в 18:00 мск.

Бьянка Андрееску (Канада) – Эмма Радукану (Великобритания) – начало примерно в 19:00 мск.

Анна Блинкова (Россия) – Юле Нимайер (Германия)– начало примерно в 19:30 мск.

Варвара Грачёва (Россия, Q) – Марина Заневская (Бельгия) – начало примерно в 19:30 мск.

Софья Кенин (США, SR) – Сторм Сэндерс (Австралия, Q) – начало примерно в 21:00 мск.

Леся Цуренко (Украина, Q) – Лейла Фернандес (Канада) – начало примерно в 22:30 мск.

Слоан Стивенс (США) – Шелби Роджерс (США).– начало примерно в 2:00 мск.

С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.

Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.