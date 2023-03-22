Циципас: надеюсь, в Майами смогу играть без боли и выступить лучше, чем в Индиан-Уэлссе

Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас оценил свою форму перед выступлением на турнире серии «Мастерс» в Майами.
«Я чувствую себя лучше, это значит, я всё делаю правильно. Надеюсь, что смогу играть без боли и выступить успешнее, чем в Индиан-Уэллсе, потому что там возникли серьёзные проблемы. Хочу наслаждаться игрой и не думать о плече.
Здоровье для меня самое важное в теннисе. Когда я здоров, все становится на свои места. Я получаю удовольствие, проявляю фантазию на корте, могу разнообразить игру и понимаю, что ничего не может этому помешать. Вот моя цель на этом турнире – просто сыграть без боли и в ближайшие несколько дней понаблюдать за состоянием плеча», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.
На минувшем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе греческий теннисист играл с травмой плеча и завершил выступление на стадии второго круга, проиграв австралийскому теннисисту Джордану Томпсону (87-я ракетка мира).
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