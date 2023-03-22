Евгений Кафельников: ни разу не играл с Ельциным, не знаю, откуда взялась эта история

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал о своём знакомстве и взаимоотношениях с бывшим президентом страны Борисом Ельциным.
«Впервые мы пересеклись, если память не изменяет, в 1995 году, в сентябре. Перед полуфиналом Кубка Дэвиса с Германией мы всей сборной сидели на сборах в Сочи. Шамиль Анвярович (Тарпищев) тогда, по-моему, ещё был министром спорта. Но с Борисом Николаевичем он был очень близок, и тот тоже в то время отдыхал в Бочаровом Ручье. А мы тренировались в санатории «Русь». И они приехали, он с нами познакомился.
Мы начали плотно общаться с 2002 года, когда Борис Николаевич уже снял с себя полномочия президента, и у него было много времени, чтобы заняться здоровьем. Потом мы общались, и он абсолютно адекватный, вменяемый человек, который кроме бокала вина за ужином никогда… Я ни разу не видел, чтобы, как люди говорят, он водку вёдрами пил. При мне такого не было. Бокал вина – пожалуйста. С 2002 года, когда мы обыграли шведов, а потом аргентинцев в «Лужниках», он приходил на матчи, и вот так мы общались.
Как часто с ним играли? Ни разу. Я вообще не знаю, откуда взялась эта история. Мы ни разу не играли.
Каким он запомнился? Сильный человек. Безусловно. Слабый человек не может управлять такой большой страной, как Россия. Тут и сомнений быть не может.
Хорошо ли он управлял? Я считаю, что он дал людям свободу, которой у нашего народа не было с 1917 года. Это мое субъективное мнение. Я могу ошибаться, меня могут за это поливать. Но еще раз говорю, люди, которые к чему-то стремились, а не хотели только сидеть на печи и квасить водку ежедневно, в то время добились успеха. Время было тяжелое, но оно было интересным. Не было рутинным, как сейчас, последние 15 лет. Мне кажется, тогда было намного больше драйва – может, потому что я был моложе, у меня энергии было больше. А сейчас я на все смотрю и вижу – какой-то ступор», — приводит слова Кафельникова Sports.ru.
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