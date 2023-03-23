Видео: Бублик исполнил фирменный удар рукояткой ракетки на «Мастерсе» в Майами
Поделиться
Бывшая 30-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик исполнил свой фирменный удар рукояткой ракетки на турнире серии «Мастерс» в Майами (США), который продлится до 2 апреля.
Это произошло в матче первого круга соревнований, где Бублик встречался с представителем США Джеффри-Джоном Вулфом. Александру удалось таким нестандартным ударом заработать очко, однако матч он проиграл со счётом 5:7, 3:6.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP
Вулф в следующем раунде сразится с седьмой ракеткой мира, россиянином Андреем Рублёвым.
Общий призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
Комментарии
- 23 марта 2023
-
00:57
-
00:03
- 22 марта 2023
-
23:30
-
23:03
-
22:47
-
22:14
-
21:49
-
21:18
-
20:58
-
20:21
-
20:21
-
19:45
-
18:57
-
17:50
-
16:26
-
15:36
-
15:00
-
14:54
-
14:00
-
10:00
-
02:54
-
00:17
- 21 марта 2023
-
23:59
-
23:02
-
22:37
-
22:23
-
21:47
-
21:17
-
21:11
-
20:44
-
20:32
-
20:16
-
19:49
-
19:21
-
19:14
Партнерский контент