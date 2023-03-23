Видео: Бублик исполнил фирменный удар рукояткой ракетки на «Мастерсе» в Майами

Бывшая 30-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик исполнил свой фирменный удар рукояткой ракетки на турнире серии «Мастерс» в Майами (США), который продлится до 2 апреля.

Это произошло в матче первого круга соревнований, где Бублик встречался с представителем США Джеффри-Джоном Вулфом. Александру удалось таким нестандартным ударом заработать очко, однако матч он проиграл со счётом 5:7, 3:6.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Вулф в следующем раунде сразится с седьмой ракеткой мира, россиянином Андреем Рублёвым.

Общий призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.