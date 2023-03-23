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Энди Маррей проиграл в первом круге «Мастерса» в Майами

Энди Маррей проиграл в первом круге «Мастерса» в Майами
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Сербский теннисист Душан Лайович нанёс поражение британскому спортсмену Энди Маррею (6:4, 7:5) в матче первого круга «Мастерса» в Майами, матчи которого проходят с 22 марта по 2 апреля.

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

Лайович выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Маррей шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В матче второго круга турнира Лайович сыграет с американцем Максимом Кресси, который начнёт выступление на турнире со второго круга.

Действующим обладателем титула в Майами является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Призовой фонд соревнований составляет $ 8 800 000.

Майами (м). 1-й круг
22 марта 2023, среда. 23:40 МСК
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Душан Лайович
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
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