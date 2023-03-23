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Майами — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей первого игрового дня

Майами — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей первого игрового дня
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Сегодня, 22 марта, в Майами (США) завершился первый игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами мужской части соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами. Результаты первого игрового дня

Александр Бублик (Казахстан) – Джеффри-Джон Вулф (США) – 5:7, 3:6.
Илья Ивашко (Беларусь) – Даниэль Альтмайер (Германия, Q) – 6:2, 6:1.
Энди Маррей (Великобритания) – Душан Лайович (Сербия) – 4:6, 5:7.

Со всеми результатами первого игрового дня можно ознакомиться здесь.

Матчи основной сетки «Мастерса» в Майами пройдут с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас.

Майами-2023. Мужчины. Сетка
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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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