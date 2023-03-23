Майами — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей первого игрового дня
Поделиться
Сегодня, 22 марта, в Майами (США) завершился первый игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами мужской части соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Майами. Результаты первого игрового дня
Александр Бублик (Казахстан) – Джеффри-Джон Вулф (США) – 5:7, 3:6.
Илья Ивашко (Беларусь) – Даниэль Альтмайер (Германия, Q) – 6:2, 6:1.
Энди Маррей (Великобритания) – Душан Лайович (Сербия) – 4:6, 5:7.
Со всеми результатами первого игрового дня можно ознакомиться здесь.
Матчи основной сетки «Мастерса» в Майами пройдут с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас.
Комментарии
- 23 марта 2023
-
10:00
-
09:40
-
09:00
-
06:20
-
04:09
-
03:16
-
03:10
-
01:53
-
01:36
-
00:57
-
00:03
- 22 марта 2023
-
23:30
-
23:03
-
22:47
-
22:14
-
21:49
-
21:18
-
20:58
-
20:21
-
20:21
-
19:45
-
18:57
-
17:50
-
16:26
-
15:36
-
15:00
-
14:54
-
14:00
-
10:00
-
02:54
-
00:17
- 21 марта 2023
-
23:59
-
23:02
-
22:37
-
22:23
Партнерский контент