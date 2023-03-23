Медведев ответил на вопрос, будет ли он менять тактику на следующие матчи с Алькарасом

Российский теннисист Даниил Медведев (пятая ракетка мира) ответил на вопрос, будет ли он менять тактику на следующие матчи с испанцем Карлосом Алькарасом, которому недавно проиграл в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (3:6, 2:6).
«Возможно, буду играть менее глубоко, но не знаю. Конечно, если я проиграю два матча подряд легко, то нужно будет что-то менять, но одного матча недостаточно.
Нужно подождать матч на более быстром корте, чтобы посмотреть, сработает ли моя позиция, когда мяч летит быстрее и у соперника меньше времени на выход к сетке и игру с задней линии. Во время нашего матча был момент, когда я пытался играть агрессивнее и ближе к задней линии. Но в этих геймах он сильно подавал, поэтому мне не помогло, а менять что-то во время матча не так просто», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
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