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Фрэнсис Тиафо: необходимо разрешить теннисным фанатам разговаривать во время матча

Фрэнсис Тиафо: необходимо разрешить теннисным фанатам разговаривать во время матча
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (14-я ракетка мира) считает, что необходимо внести изменения в правила тенниса, которые разрешали бы фанатам разговаривать во время матча и двигаться по трибунам.

«Думаю, что необходимо разрешить теннисным фанатам разговаривать во время матча, двигаться по трибунам. Представить, что вы пришли на баскетбол и молчите, невозможно. Исключением может быть Уимблдон как часть сохранения традиций. Во всём остальном пора меняться и привлекать молодёжь в теннис», — приводит слова Тиафо издание Forbes.

Фрэнсис Тиафо — обладатель одного трофея на уровне ATP. На недавнем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) он добрался до полуфинала, где со счётом 5:7, 6:7 (4:7) проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

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