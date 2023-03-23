Фрэнсис Тиафо: необходимо разрешить теннисным фанатам разговаривать во время матча
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (14-я ракетка мира) считает, что необходимо внести изменения в правила тенниса, которые разрешали бы фанатам разговаривать во время матча и двигаться по трибунам.
«Думаю, что необходимо разрешить теннисным фанатам разговаривать во время матча, двигаться по трибунам. Представить, что вы пришли на баскетбол и молчите, невозможно. Исключением может быть Уимблдон как часть сохранения традиций. Во всём остальном пора меняться и привлекать молодёжь в теннис», — приводит слова Тиафо издание Forbes.
Фрэнсис Тиафо — обладатель одного трофея на уровне ATP. На недавнем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) он добрался до полуфинала, где со счётом 5:7, 6:7 (4:7) проиграл россиянину Даниилу Медведеву.
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