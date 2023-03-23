Бьянка Андрееску — о Радукану: если она продолжит так играть, то точно вернётся в топ-10

Чемпионка US Open – 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску высказалась о чемпионке US Open – 2021 британке Эмме Радукану.
«Я думаю, что она отлично играет в теннис. Честно говоря, очень приятно это видеть, потому что она не так много играла из-за травм. Я очень рада, что она вернулась и играет так. Если она продолжит в том же духе, то точно сможет вернуться в топ-10», — приводит слова Андрееску Tennis Majors.
Вчера, 22 марта, теннисистки встречались в первом круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Победу со счётом 6:3, 3:6, 6:2 одержала Бьянка Андрееску. Во втором круге представительница Канады сразится с 10-й ракеткой мира Марией Саккари (7) из Греции.
После матча Эмма Радукану рассказала о своей травме запястья, которая беспокоит её последние месяцы.
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