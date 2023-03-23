Радукану — о травме запястья: пока нет решений, которые помогут в долгосрочной перспективе

Британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о своей травме запястья.

«Мы уже некоторое время занимаемся этой проблемой. Есть решения, которые могут помочь в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной они не сработают. Пока мне приходится играть с этой травмой. Это раздражает и разочаровывает, потому что я стараюсь изо всех сил. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Радукану ASAP Sports.

Напомним, в первом круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) 20-летняя Радукану уступила канадской теннисистке Бьянке Андрееску. Матч завершился со счётом 6:3, 3:6, 6:2 в пользу Андрееску. Во втором круге турнира в Майами Андрееску сразится с 10-й ракеткой мира Марией Саккари (7), которая представляет Грецию.