Дарья Касаткина проиграла 7 из 10 последних матчей

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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела семь поражений в последних десяти матчах, проведённых в WTA-туре.

Нерезультативная серия Касаткиной началась в середине января после поражения (0:6, 2:6) от швейцарки Белинды Бенчич в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). После чего Дарья неожиданно проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии – 2023 соотечественнице Варваре Грачёвой (1:6, 1:6).

Сегодня, 23 марта, Касаткина потерпела поражение на старте турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче второго круга Касаткина (8) проиграла представительнице Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:4, 2:6, 2:6.

Отметим, что на старте сезона Касаткина завершила четырёхлетнее сотрудничество с испанским специалистом Карлосом Мартинесом.