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Котов проиграл Этчеверре в первом круге турнира в Майами. Аргентинец сыграет с Хачановым

Российский теннисист Павел Котов (117-я ракетка мира) проиграл представителю Аргентины Томасу Мартину Этчеверри (73-я ракетка мира) в первом круге турнира серии «Masters» в Майами (США).

Аргентинец выиграл со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Этчеверри совершил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из восьми возможных брейк-пойнтов. В свою очередь, Котов сделал два эйса, совершил три двойные ошибки не заработал ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Томас встретится с россиянином Кареном Хачановым (16-я ракетка мира).

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.