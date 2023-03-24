Котов проиграл Этчеверре в первом круге турнира в Майами. Аргентинец сыграет с Хачановым
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Российский теннисист Павел Котов (117-я ракетка мира) проиграл представителю Аргентины Томасу Мартину Этчеверри (73-я ракетка мира) в первом круге турнира серии «Masters» в Майами (США).
Аргентинец выиграл со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Этчеверри совершил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из восьми возможных брейк-пойнтов. В свою очередь, Котов сделал два эйса, совершил три двойные ошибки не заработал ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге Томас встретится с россиянином Кареном Хачановым (16-я ракетка мира).
Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.
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