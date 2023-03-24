Видеообзор победы Виктории Азаренко над Камилой Джорджи на турнире в Майами

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла итальянскую спортсменку Камилу Джорджи в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Азаренко победила со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Белорусская спортсменка четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Джорджи один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты матча.
Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
В третьем круге турнира Азаренко сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.
Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.
- 24 марта 2023
-
09:19
-
09:00
-
06:48
-
03:55
-
03:34
-
03:27
-
01:52
-
00:33
-
00:15
- 23 марта 2023
-
23:51
-
23:01
-
22:40
-
21:33
-
21:11
-
20:54
-
20:34
-
20:19
-
19:51
-
19:34
-
18:55
-
18:52
-
18:33
-
18:05
-
16:34
-
16:16
-
15:37
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:03
-
12:24
-
12:17
-
11:14