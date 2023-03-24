Видеообзор победы Виктории Азаренко над Камилой Джорджи на турнире в Майами

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла итальянскую спортсменку Камилу Джорджи в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Азаренко победила со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Белорусская спортсменка четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Джорджи один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты матча.

Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

В третьем круге турнира Азаренко сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.

Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.