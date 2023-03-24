Потапова подчеркнула, что выход на матч в футболке «Спартака» — это не политическая акция

26-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова прокомментировала недавний скандал, связанный с её появлением в футболке московского «Спартака» перед матчем на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

«Что касается той ситуации с футболкой, то в этом не было никаких политических намерений. Я просто являюсь суперфанатом «Спартака» с десяти лет. Мой отец построил часть стадиона для этой команды, так что это наша семья. Мы с ними хорошие друзья. Я была очень удивлена такой реакцией, потому что в этом не было никакого плохого намерения», — приводит слова Потаповой Daily Mail.

В стартовом для себя матче на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) Потапова обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3. Следующей соперницей российской теннисистки станет американка Кори Гауфф. Призовой фонд турнира WTA-1000 в Майами составляет $ 8,8 млн. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.