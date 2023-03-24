Джеффри-Джон Вулф — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча в Майами
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Сегодня, 24 марта, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв встретится с американцем Джеффри-Джон Вулфом в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Поединок состоится на хардовом покрытии второго по значимости корта «Грэндстэнд» и начнётся в 18:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Рублёва. Андрей выиграл в прошлом году в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вашингтоне со счётом 6:2, 6:3.
Победитель матча Джеффри-Джон Вулф — Андрей Рублёв в матче третьего круга сыграет либо с сербом Миомиром Кецмановичем, либо с французом Уго Умбером.
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