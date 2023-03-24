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Андрееску в трёх сетах добилась победы над Саккари во втором круге Miami Open

Андрееску в трёх сетах добилась победы над Саккари во втором круге Miami Open
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Чемпионка US Open – 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску одержала победу над 10-й ракеткой мира, греческой теннисисткой Марией Саккари (5:7, 6:3, 6:4) в матче второго круга турнира WTA-1000 в Майами (США).

Продолжительность матча составила 3 часа пять минут.

Канадка сделала пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12-ти. Саккари четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Андрееску станет победительница противостояния Софья Кенин (США) — Ангелина Калинина (Украина).

Призовой фонд соревнований в Майами составляет $ 8 800 000. Турнир продлится до 2 апреля. Его действующей победительницей является полька Ига Свёнтек.

Майами (ж). 2-й круг
24 марта 2023, пятница. 19:10 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 4
5 		6 6
         
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
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