Блинкова не вышла в третий круг турнира в Майами, уступив чешке Боузковой

Российская теннисистка Анна Блинкова (36-я ракетка мира) не смогла выйти в третий круг Miami Open, проиграв в трёх сетах чешской теннисистке Мари Боузковой (6:3, 4:6, 3:6).

Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут.

Боузкова выполнила девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Россиянка четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.

Следующей соперницей чешки станет победительница противостояния Шелби Роджерс (США) — Арина Соболенко (Беларусь).

Призовой фонд соревнований в Майами составляет $ 8 800 000. Турнир продлится до 2 апреля. Его действующей победительницей является полька Ига Свёнтек.