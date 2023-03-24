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Блинкова не вышла в третий круг турнира в Майами, уступив чешке Боузковой

Блинкова не вышла в третий круг турнира в Майами, уступив чешке Боузковой
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Российская теннисистка Анна Блинкова (36-я ракетка мира) не смогла выйти в третий круг Miami Open, проиграв в трёх сетах чешской теннисистке Мари Боузковой (6:3, 4:6, 3:6).

Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут.

Боузкова выполнила девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Россиянка четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.

Следующей соперницей чешки станет победительница противостояния Шелби Роджерс (США) — Арина Соболенко (Беларусь).

Призовой фонд соревнований в Майами составляет $ 8 800 000. Турнир продлится до 2 апреля. Его действующей победительницей является полька Ига Свёнтек.

Майами (ж). 2-й круг
24 марта 2023, пятница. 19:55 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 3
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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