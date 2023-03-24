Блинкова не вышла в третий круг турнира в Майами, уступив чешке Боузковой
Поделиться
Российская теннисистка Анна Блинкова (36-я ракетка мира) не смогла выйти в третий круг Miami Open, проиграв в трёх сетах чешской теннисистке Мари Боузковой (6:3, 4:6, 3:6).
Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут.
Боузкова выполнила девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Россиянка четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.
Следующей соперницей чешки станет победительница противостояния Шелби Роджерс (США) — Арина Соболенко (Беларусь).
Призовой фонд соревнований в Майами составляет $ 8 800 000. Турнир продлится до 2 апреля. Его действующей победительницей является полька Ига Свёнтек.
Майами (ж). 2-й круг
24 марта 2023, пятница. 19:55 МСК
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
Анна Блинкова
А. Блинкова
Комментарии
- 24 марта 2023
-
22:21
-
22:15
-
21:52
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
20:34
-
20:23
-
20:04
-
19:54
-
19:39
-
19:08
-
18:09
-
16:52
-
16:31
-
16:01
-
15:30
-
14:26
-
13:34
-
12:19
-
11:50
-
11:33
-
11:30
-
11:13
-
10:00
-
09:57
-
09:19
-
09:00
-
06:48
-
03:55
-
03:34
-
03:27
-
01:52
-
00:33
-
00:15
Партнерский контент