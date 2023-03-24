Рублёв: моя задача — улучшать менталку. Из топ-10 я самый слабый в этом компоненте
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Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв после победы над американцем Джеффри-Джоном Вулфом во втором круге Miami Open рассказал, в чём ему необходимо добавлять, а также ответил интервьюеру, назвавшему его «зверем».
«Моя задача улучшать прежде всего менталку. Из топ-10, кажется, я самый слабый в этом компоненте.
Я зверь, говорите? Я зверь, когда нахожусь в хорошем настроении. Проблема в том, чтобы куда чаще находить это настроение и состояние. В этом цель. И тогда я особо не вижу различий с другими игроками. Хотя, конечно, много вещей ещё нужно улучшать. Но, думаю, я становлюсь всё лучше и лучше. Так что надеюсь, что-то хорошее всё-таки случится», — сказал Рублёв в интервью Tennis Channel.
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