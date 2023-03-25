Звездопад в Майами – уже 12 топов не дошли до 3-го круга. Расписание, расклады и сетки

А в ночь с субботы на воскресенье в борьбу на «Мастерсе» во Флориде вступают Медведев и Хачанов.

В ночь пятницы на субботу по московскому времени на супертурнире в Майами с общим призовым фондом $ 17,6 млн призовых у мужчин стартовали поединки 2-го круга, а у женщин – завершились. Не все топовые теннисисты преодолели эту стадию соревнований. Но обо всём по порядку.

Итоги 4-го дня. 24 марта, пятница

В верхней половине мужской сетки изначально был один россиянин – Андрей Рублёв (6-й номер посева). Он и начинал борьбу на этом «Мастерсе» матчем с американцем Джеффри-Джоном Вулфом. Андрей сразу же упустил свою подачу и долгое время был догоняющим. Лишь во время подачи соперника на сет при счете 5:4 россиянину удался обратный брейк – 5:5. Ну а на тай-брейке Рублёв был удачливее – 7:6 (7:3). Во второй партии Андрей добился брейка в 7-м гейме – 4:3, при счёте 5:4 отразил три брейк-пойнта соперника и всё-таки подал на матч – 7:6, 6:4.

Дальше Андрею играть с сербом Миомиром Кецмановичем (28), с которым он ранее встречался один раз и победил в двух сетах в полуфинале Дохи-2020. Успешно выступили в этот день и другие теннисисты из топ-10 посева, причём не отдав при этом соперникам ни одной партии – это Карлос Алькарас (1), Каспер Рууд (3), Хольгер Руне (7), Тейлор Фритц (9) и Янник Синнер (10). И всё же были в этот день потери в рядах сеяных. Никак не может набрать былую форму Александр Зверев (13). В поединке с японцем Таро Дэниэлом немец слишком много ошибался и даже умудрился проиграть первый сет всухую. Сошли с дистанции также испанец Роберто Баутиста-Агут (22) и американец Максим Кресси (30).

Мужчины. 2-й круг

Руусувуори (Финляндия) – Баутиста-Агут (Испания, 22) – 6:4, 7:6.

Рублёв (Россия, 6) – Вулф (США) – 7:6, 6:4.

Синнер (Италия, 10) – Джере (Сербия) – 6:4, 6:2.

Фритц (США, 9) – Нава (США, WC) – 6:4, 6:1.

Алькарас (Испания, 1) – Багнис (Аргентина) – 6:0, 6:2.

Лайович (Сербия) – Кресси (США, 30) – 6:4, 7:6.

Рууд (Норвегия, 3) – Ивашко (Беларусь) – 6:2, 6:3.

Руне (Дания, 7) – Фучович (Венгрия) – 6:3, 7:5.

Дэниэл (Япония, WC) – Зверев (Германия, 13) – 6:0, 6:4.

Подробнее: Руусувуори (Финляндия) – Баутиста-Агут (Испания, 22) – 6:4, 7:6.– Вулф (США) – 7:6, 6:4.Синнер (Италия, 10) – Джере (Сербия) – 6:4, 6:2.Фритц (США, 9) – Нава (США, WC) – 6:4, 6:1.Алькарас (Испания, 1) – Багнис (Аргентина) – 6:0, 6:2.Лайович (Сербия) – Кресси (США, 30) – 6:4, 7:6.Рууд (Норвегия, 3) – Ивашко (Беларусь) – 6:2, 6:3.Руне (Дания, 7) – Фучович (Венгрия) – 6:3, 7:5.Дэниэл (Япония, WC) – Зверев (Германия, 13) – 6:0, 6:4.

В женском турнире потери оказались существеннее. Причём две сеяные теннисистки даже не вступили в борьбу – их заменили лаки-лузеры. Так в верхней половине сетки из-за травмы ребра ранее снялась 1-я ракетка мира и прошлогодняя чемпионка Майами Ига Свёнтек. Дебютантка «тысячников» Эрика Андреева должна была играть с китаянкой Чжан Шуай (26), но та снялась из-за проблем с животом и её заменила лаки-лузер из Польши Магдалена Фрех. Поначалу 18-летняя россиянка играла увереннее и надёжнее, но взяв первый сет, Эрика упустила инициативу. Фрех задёргала её постоянной сменой ритма – после глубоких переводов по углам следовал укороченный. В итоге через два часа борьбы Магдалена оформила волевую победу – 4:6, 6:1, 6:1.

В 3-м круге Фрех сразится с ещё одной теннисисткой, прошедшей квалификацию. Россиянка Варвара Грачёва сенсационно выбила из сетки во втором круге – 4-го номера посева Онс Жабер из Туниса, которая после Australian Open сделала операцию, пропустила серию турниров на Ближнем Востоке, а во время Солнечного дубля не смогла набрать обороты. Вот и в матче с россиянкой Онс была нестабильна, много ошибалась, к тому же чувствовала она себя не лучшим образом – к ней на корт выходили медики, мерили давление, слушали лёгкие, обтирали льдом ноги. Ну а для Варвары это третья победа в карьере и в нынешнем сезоне над действующей теннисисткой топ-10.

Помимо Грачёвой в этой половине сетки из россиянок дальше прошла также Екатерина Александрова (18), которая в трёх непростых сетах справилась с американкой Таунсенд. В третьем круге Александрова сыграет с Белиндой Бенчич (9). А вот Вероника Кудерметова (11) и Анна Блинкова, как и Эрика Андреева, были вынуждены признать поражение. Всего из 10 россиянок, выступавших во втором круге турнира, в 3-й раунд пробились только четыре – Грачёва и Александрова в нижней половине сетки, а также Самсонова и Потапова – в верхней.

Кроме Жабер в этот день из топ-10 посева проиграли также француженка Каролин Гарсия (5) и гречанка Мария Саккари (7). Дальше проследовали только Бенчич (9) и белоруска Арина Соболенко (2), разобравшаяся в двух сетах с американкой Роджерс. Всего же до 3-го круга из сеяных не добралось уже 12 человек – 9 у женщин и пока 3 у мужчин, правда, там ещё не сыграли представители нижней половины сетки.

Женщины. 2-й круг

Мухова (Чехия, Q) – Чжу Линь (Китай, 32) – 6:4, 6:2.

Александрова (Россия, 18) – Таунсенд (США, SR) – 6:3, 5:7, 6:4.

Андрееску (Канада) – Саккари (Греция, 7) – 5:7, 6:3, 6:4.

Вондроушова (Чехия, SR) – Кудерметова (Россия, 11) – 6:4, 6:2.

Боузкова (Чехия, 31) – Блинкова (Россия) – 3:6, 6:4, 6:3.

Грачёва (Россия, Q) – Жабер (Тунис, 4) – 6:2, 6:2.

Крейчикова (Чехия, 16) – Саснович (Беларусь) – 6:3, 6:2.

Кенин (США, SR) – Калинина (Украина, 28) – 6:3, 6:4.

Кырстя (Румыния) – Гарсия (Франция, 5) – 6:2, 6:3.

Квитова (Чехия, 15) – Носкова (Чехия) – 6:3, 6:0.

Бенчич (Швейцария, 9) – Фернандес (Канада) – 6:1, 6:1.

Соболенко (Беларусь, 2) – Роджерс (США) – 6:4, 6:3.

Фрех (Польша, LL) – Э.Андреева (Россия, WC) – 4:6, 6:1, 6:1.

Подробнее: Мухова (Чехия, Q) – Чжу Линь (Китай, 32) – 6:4, 6:2.– Таунсенд (США, SR) – 6:3, 5:7, 6:4.Андрееску (Канада) – Саккари (Греция, 7) – 5:7, 6:3, 6:4.Вондроушова (Чехия, SR) –– 6:4, 6:2.Боузкова (Чехия, 31) –– 3:6, 6:4, 6:3.– Жабер (Тунис, 4) – 6:2, 6:2.Крейчикова (Чехия, 16) – Саснович (Беларусь) – 6:3, 6:2.Кенин (США, SR) – Калинина (Украина, 28) – 6:3, 6:4.Кырстя (Румыния) – Гарсия (Франция, 5) – 6:2, 6:3.Квитова (Чехия, 15) – Носкова (Чехия) – 6:3, 6:0.Бенчич (Швейцария, 9) – Фернандес (Канада) – 6:1, 6:1.Соболенко (Беларусь, 2) – Роджерс (США) – 6:4, 6:3.Фрех (Польша, LL) –– 4:6, 6:1, 6:1.

Расписание 5-го дня. Интересные матчи субботы, 25 марта

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени в борьбу вступят последние сеяные – из нижней половины мужской сетки. Среди них два россиянина – Даниил Медведев (4) и Карен Хачанов (14), а также грек Стефанос Циципас (2), канадец Феликс Оже-Альяссим (5), поляк Хуберт Хуркач (8). Даниил будет открывать вечернюю программу на центральном корте. Начало его матча с испанцем Карбальес-Баэной – не ранее 2:00 мск.

Мужчины. 2-й круг

19:00 мск. Гаске (Франция) – Циципас (Греция, 2)

19:30. Оже-Альяссим (Канада, 5) – Монтейро (Бразилия)

21:00. Хуркач (Польша, 8) – Коккинакис (Австралия, LL)

22:30. Баррер (Франция) – Норри (Великобритания, 11)

22:30. Хачанов (Россия, 14) – Этчеверри (Аргентина)

2:00. Карбальес-Баэна (Испания) – Медведев (Россия, 4)

Подробнее: 19:00 мск. Гаске (Франция) – Циципас (Греция, 2)19:30. Оже-Альяссим (Канада, 5) – Монтейро (Бразилия)21:00. Хуркач (Польша, 8) – Коккинакис (Австралия, LL)22:30. Баррер (Франция) – Норри (Великобритания, 11)22:30.– Этчеверри (Аргентина)2:00. Карбальес-Баэна (Испания) –

У женщин должны начаться поединки третьего круга. С этого момента уже возможны матчи между двумя сеяными теннисистами. В верхней половине сетки сыграют две россиянки – Людмила Самсонова (12) и Анастасия Потапова (27), а также американки Кори Гауфф (6) и Джессика Пегула (3), белоруска Виктория Азаренко (14), Елена Остапенко (24) из Латвии и Елена Рыбакина (10) из Казахстана.

Женщины. 3-й круг

18:00. Самсонова (Россия, 12) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 23)

18:00. Остапенко (Латвия, 24) – Хаддад-Майя (Бразилия, 13)

19:30. Линетт (Польша, 20) – Азаренко (Беларусь, 14)

20:30. Потапова (Россия, 27) – Гауфф (США, 6)

22:00. Пегула (США, 3) – Коллинз (США, 30)

3:30. Рыбакина (Казахстан, 10) – Бадоса (Испания, 21)

Подробнее: 18:00.– Чжэн Циньвэнь (Китай, 23)18:00. Остапенко (Латвия, 24) – Хаддад-Майя (Бразилия, 13)19:30. Линетт (Польша, 20) – Азаренко (Беларусь, 14)20:30.– Гауфф (США, 6)22:00. Пегула (США, 3) – Коллинз (США, 30)3:30. Рыбакина (Казахстан, 10) – Бадоса (Испания, 21)

Супертурнир в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».