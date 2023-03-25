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Алькарас не испытал проблем с 100-й ракеткой мира во втором круге Miami Open

Алькарас не испытал проблем с 100-й ракеткой мира во втором круге Miami Open
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Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас уверенно переиграл аргентинца Факундо Багниса (100-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами (6:0, 6:2).

продолжительность матча составила 1 час 6 минут.

Алькарас сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11-ти. Его соперник один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником 19-летнего испанца станет победитель противостояния Душан Лайович (Сербия) — Максим Кресси (США). Их матч начнётся сегодня не ранее 1:15 мск.

Алькарас является действующим победителем турнира в Майами. Призовой фонд соревнований составляет $ 8 800 000.

Майами (м). 2-й круг
24 марта 2023, пятница. 23:55 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		2  
         
Факундо Багнис
Аргентина
Факундо Багнис
Ф. Багнис
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