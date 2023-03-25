Грачёва прокомментировала первую в карьере победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA

54-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва прокомментировала первую в карьеру победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA.

Она случилась во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Грачёва (Q) со счётом 6:2, 6:2 обыграла пятую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер (4).

«Как и во всех матчах, я стремилась играть максимально стабильно, заставлять её как можно больше работать. И, конечно, ждать удобных мячей для атаки. Сейчас я поймала волну стабильности, у меня всегда есть возможность показывать свой теннис, играть агрессивно, создавать соперницам проблемы своей игрой. И я стараюсь двигаться на этой волне», — приводит слова Грачёвой пресс-служба WTA.