Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Майами — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

Майами — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 марта в Майами (США) стартует пятый игровой день теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данных соревнований.

Теннис. Турнире WTA-1000 в Майами. Расписание пятого игрового дня

Людмила Самсонова (Россия, 12) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) – начало матча в 18:00 мск.
Елена Остапенко (Латвия, 24) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – начало матча в 18:00 мск.
Магда Линетт (Польша, 20) – Виктория Азаренко (Беларусь, 14) – начало матча не ранее 19:30 мск.
Анастасия Потапова (Россия, 27) – Кори Гауфф (США, 6) – начало матча не ранее 20:30 мск.
Джессика Пегула (США, 3) – Даниэль Коллинз (США, 30) – начало матча не ранее 22:00.
Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – Паула Бадоса (Испания, 21) – начало матча не ранее 03:30 мск.

Полное расписание матчей доступно здесь.

Материалы по теме
Звездопад в Майами — уже 12 топов не дошли до 3-го круга. Расписание, расклады и сетки
Звездопад в Майами — уже 12 топов не дошли до 3-го круга. Расписание, расклады и сетки
0
0
0
0
1
0
Поделиться
Теги Теннис WTA WTA •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023