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Майами — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

Сегодня, 25 марта в Майами (США) стартует пятый игровой день теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данных соревнований.

Теннис. Турнире WTA-1000 в Майами. Расписание пятого игрового дня

Людмила Самсонова (Россия, 12) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) – начало матча в 18:00 мск.

Елена Остапенко (Латвия, 24) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – начало матча в 18:00 мск.

Магда Линетт (Польша, 20) – Виктория Азаренко (Беларусь, 14) – начало матча не ранее 19:30 мск.

Анастасия Потапова (Россия, 27) – Кори Гауфф (США, 6) – начало матча не ранее 20:30 мск.

Джессика Пегула (США, 3) – Даниэль Коллинз (США, 30) – начало матча не ранее 22:00.

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – Паула Бадоса (Испания, 21) – начало матча не ранее 03:30 мск.

Полное расписание матчей доступно здесь.