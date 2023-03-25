Майами — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

Сегодня, 25 марта в Майами (США) стартует пятый игровой день теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данных соревнований.
Теннис. Турнире WTA-1000 в Майами. Расписание пятого игрового дня
Людмила Самсонова (Россия, 12) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) – начало матча в 18:00 мск.
Елена Остапенко (Латвия, 24) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – начало матча в 18:00 мск.
Магда Линетт (Польша, 20) – Виктория Азаренко (Беларусь, 14) – начало матча не ранее 19:30 мск.
Анастасия Потапова (Россия, 27) – Кори Гауфф (США, 6) – начало матча не ранее 20:30 мск.
Джессика Пегула (США, 3) – Даниэль Коллинз (США, 30) – начало матча не ранее 22:00.
Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – Паула Бадоса (Испания, 21) – начало матча не ранее 03:30 мск.
Полное расписание матчей доступно здесь.
- 25 марта 2023
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15:00
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11:57
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11:48
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11:32
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10:15
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09:55
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09:46
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09:35
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05:09
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04:35
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03:40
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03:37
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00:43
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- 24 марта 2023
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23:55
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22:21
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21:52
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20:23
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20:04
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18:09
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16:31