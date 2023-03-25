«Нужно давать соперникам играть плохо». Дэниэл — о неожиданной победе над Зверевым

Японский теннисист Таро Дэниэл (97-я ракетка мира) прокомментировал победу над немецким теннисистом Александром Зверевым (15-я ракетка мира) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«В первом сете игра у него не шла, и я просто не хотел позволить ему снова поймать ритм. Иногда нужно давать соперникам играть плохо. Это немного грязная борьба», — приводит слова Дэниэла пресс-служба ATP.

Японец уверенно одержал победу со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. В третьем круге японец встретится с финном Эмилем Руусувуори (54-я ракетка мира). Призовой фонд мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.